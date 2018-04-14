Военное руководство США озвучило подробности сирийской операции

2018-04-14 19:27 | www.apa.az | 7

США, Франция и Великобритания выпустили утром в субботу по территории Сирии в целом 105 ракет.

Как сообщает АПА со ссылкой на tass.ru, об этом сообщил в субботу на спецбрифинге для журналистов в Пентагоне представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи.





«Удар был нанесен по трем четко определенным целям», - заявил Маккензи, отметив при этом, что оценка нанесенного ущерба все еще продолжается. «Мы нанесли ущерб этим объектам, не встретив противодействия», - сказал он.

Ответ ПВО Сирии на ракетный удар США, Франции и Великобритании был неэффективным и скорее представлял угрозу ее мирному населению, заявил Маккензи. «Наши удары преследовали ясную и амбициозную цель: наглядно продемонстрировать сирийскому режиму, что применение химического оружия против невинных мирных жителей не имеет оправдания и что мы не потерпим применения химоружия впредь», - подчеркнул он.

«Мы выбрали цели тщательно, чтобы свести к минимуму угрозу мирному населению. Мы завершаем оценку нанесенного урона, однако первоначальные данные указывают на то, что мы выполнили военные задачи без существенных материальных помех со стороны Сирии», - полагает Маккензи. Он допустил, что ответные действия ПВО САР могли привести к ранениям среди гражданского населения.

Действия сирийских военных во время нанесения ударов США и союзниками были неэффективными и не оказали влияния на операцию, отметил Кеннет Маккензи.

«Ответ Сирии был крайне неэффективен по всем показателям», - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявления Дамаска о числе сбитых ракет.

В целом представитель Комитета начальников штабов ВС США охарактеризовал проведенную операцию как «точную, подавляющую и эффективную».

По словам представителя Пентагона, по исследовательскому центру в окрестностях Дамаска было выпущено 76 ракет, в том числе 57 крылатых ракет Tomahawk. По утверждению Маккензи, ракетный удар "отбросит сирийскую химическую программу на годы назад". «Мы также успешно уничтожили три здания в городской черте Дамаска, в одном из наиболее защищенных воздушных пространств мира», - продолжил он.

Второй целью, как утверждают в Пентагоне, стало "хранилище химического оружия" на западе провинции Хомс. «22 две ракеты были применены», - сказал генерал. «Эта цель была атакована всеми коалиционными войсками», - указал он.

Третьей целью стал бункер, по которому выпустили семь ракет. Предварительные оценки США говорят о том, что и этот удар был успешным. «Это была успешная миссия», - заметила в свою очередь официальный представитель минобороны США Дана Уайт.



Маккензи подчеркнул, что линия связи США с Россией по предотвращению конфликтов в Сирии использовалась и после нанесенного по ряду сирийских правительственных объектов удара.

«Канал связи с россиянами, который мы часто использовали в течение последних нескольких месяцев, мы продолжали использовать также непосредственно до нанесения удара и после удара», - сказал он.

Удары по Сирии были нанесены с кораблей в Красном и Средиземном морях, с территории Персидского залива, а также с бомбардировщиков В-1, заявил Маккензи.