Анкара: США не использовали нашу авиабазу

2018-04-14 13:55 | www.oxu.az | 7
Турецкая авиабаза Инджирлик не использовалась США для ударов по Сирии, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.
Боздаг также призвал найти политическое, а не силовое решение ситуации в Сирии.
По его слова, это является обязательным условием.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал государственным министрам воздержаться от комментариев относительно удара США и союзников по Сирии.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.