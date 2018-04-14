В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию

2018-04-14 14:08 | www.oxu.az | 9

Москва готова вернуться к обсуждению поставок ЗРК С-300 в Сирию. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Интерфакс».

«Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию ЗРС С-300. С учетом произошедшего, считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса», — сказал Рудской.

По его словам, С-300 может получить не только Сирия, но и другие страны.

Таким образом в российском Генштабе отреагировали на ночной обстрел сирийской территории крылатыми ракетами США, Великобритании и Франции. Так Вашингтон, Лондон и Париж решили наказать официальный Дамаск за якобы химическую атаку в пригороде сирийской столицы в начале апреля.

Сирийские военные утверждают, что большинство ракет было сбито на подлете к целям.