Болельщики Чемпионата Европы в Баку нас очень поддерживают - турецкие гимнастки

2018-04-14 16:16 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Турецкие спортсменки Сила Муслук и Невал Кагнычы довольны своим выступлением на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку.

"Мы постарались собраться и сделать все как нужно, и думаем, что все получилось", - сказали они Trend.

Спортсменки также подчеркнули, что первый раз приехали в Баку и очарованы городом.

"Это наш первый визит в Баку. Город очень красивый, люди гостеприимные, все стараются нас поддержать. Куда бы мы ни пошли, все нам помогают, что-то подсказывают", - сказала Сила Муслук.

"Баку действительно прекрасный город. Приятно, что у нас тут нет языкового барьера, мы все понимаем, и нас все понимают. Болельщики очень поддерживают, сильно аплодируют, это делает нас счастливыми", - добавила Невал Кагнычы.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.