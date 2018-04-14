Азербайджан оказался для нас очень приятной неожиданностью - маскоты XXVI Чемпионата Европы (ФОТО)

2018-04-14 16:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - XXVI Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, проходящий в Баку с 12 по 15 апреля, наряду с захватывающими выступлениями спортсменов, непременно запомнится зрителям атмосферой веселья и праздника, которую в костюме официального маскота чемпионата - Гур-Гура создали два профессиональных актера Скотт Хесингтон (Scott Hesington) и Бэрри Андерсон (Barry Anderson).

Талисманы – не редкость в спортивной среде, но именно Хесингтон и Андерсон подняли работу в этом качестве на совершенно новый уровень. В частности, Хесингтон на протяжении 24-х лет исполнял роль талисмана в различных дисциплинах, но больше всего запомнился своей карьерой в НБА, где в разные годы примерял костюм дракона по прозвищу Стафф из «Орландо Меджик» и коня по кличке Хупер в «Детройт Пистонс». После карьеры в НБА, ознаменованной различными наградами, Хесингтон покинул баскетбольную сферу, чтобы продолжить карьеру каскадера на телевидении в Нью-Йорке и открыть собственное дело.

Вместе с тем Андерсон известен по своей работе в роли быка Бенни из «Чикаго Буллз». За его плечами – 17-летняя деятельность в роли маскота, отмеченная наградами Forbes, USA Today, ESPN. Он покинул «Чикаго Буллз» два года назад, чтобы путешествовать по миру и осуществлять волонтерскую деятельность по работе с детьми в Юго-Восточной Азии.

В беседе с Trend Андерсон и Хесингтон рассказали о своих впечатлениях о Баку, Национальной арене гимнастики, а также о своем образе.

- Вы привносите много веселья в это соревнование. Вы впервые принимаете участие в гимнастических турнирах?

Бэрри Андерсон: Да, это впервые. Я не так много знаю о гимнастике. Скот раньше преподавал гимнастику, поэтому он больше знает о соревнованиях и технических деталях, но я не думаю, что принимал участие в гимнастических соревнованиях такого уровня в качестве маскота. Это, кстати, является для нас серьезным вызовом, так как необходимо изучить и выучить правила соревнования, которые, кстати, сильно отличаются от баскетбола. Мы не должны бегать вокруг батута во время выступления гимнастов. Также нужно знать, когда можно шуметь, когда нужно быть смешным, а когда серьезным. Это занимает несколько дней.

- Что вас больше всего удивило в Баку? То есть, какие у вас были чувства, когда вы только узнали, что приедете сюда, и что вы почувствовали, приехав в город и увидев публику в зале?

Бэрри Андерсон: Азербайджан не такая известная страна в западном мире. Мы не знали много о стране. Думаю, что у нас обоих были самые ошибочные представления об Азербайджане и Баку. Мы не думали, что город будет таким современным и таким развитым. Мы много участвовали в международных соревнованиях, большинство городов, арен, которые мы посещали, не были современными и развитыми. Поэтому мы думали, что так же будет и в Азербайджане. Но когда мы приехали сюда, мы оба были шокированы, начиная с той секунды, когда мы приземлились в аэропорту - он великолепен. Очень понравились здания, архитектура - мы никогда не видели ничего подобного. Еще одним шоком стала арена. Мы не думали, что попадем в настолько современную и великолепную арену. Это стало большим сюрпризом для нас.

Скотт Хесингтон: Нас шокировало гостеприимство, с которым мы столкнулись. Как сказал Бэрри, мы много выступали по всему миру. Редко где нас встречали чуть ли не красной дорожкой и VIP-условиями. Мы здесь уже три дня, живем в замечательном отеле, нас вкусно кормят, за нами ухаживают. Все настолько милые, приятные и дружелюбные. Вы знаете, на некоторых аренах в США люди более агрессивные. Но здесь все очень милые. Мы не знали, куда мы едем, но в итоге мы попали в замечательное место с замечательными людьми.

- Во время соревнования вы часто контактируете с детьми в зале. Как они реагируют на вас? Чем отличаются азербайджанские дети от американских?

Бэрри Андерсон: Дети в Азербайджане реагируют на нас совершенно по-другому. Культуру народа можно увидеть в детях. Здесь мы столкнулись с большим уважением, а также восхищением. Они великолепны. Иногда в других городах мы встречаемся с агрессией со стороны детей. Они могут хватать тебя, пытаться что-нибудь оторвать.