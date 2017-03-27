В Товузе столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, есть пострадавший

2017-03-27 01:17 | www.apa.az | 4

В Товузском районе, на территории села Гушчу произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро АПА, управляемый Бекировым Магомедом пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем марки “Jeep”, за рулем которого находился Мусеибов Эльман.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в ЦРБ Товузского района.

По факту ведется расследование.