Синоптики обещают ветреную погоду

2018-04-14 14:52 | www.oxu.az | 6

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 15 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Ночью и утром местами интенсивные. Во второй половине дня, в основном, без осадков. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, который стихнет ко второй половине дня.

Ночью прогнозируется 5-7, днем 9-13 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике местами есть вероятность дождя, в горных территориях ожидается снег. Прекращение осадков прекратится ко второй половине дня. Будет преобладать временами усиливающийся в дневные часы западный ветер.

Ночью ожидается 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах временами дожди, возможен снег. Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать местах усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах ожидаются дожди. Ночью и утром в некоторых местах будет усиливаться преобладающий западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 12-15 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах временами прогнозируется дождь, в некоторых местах снег. Утром ожидается туман. В некоторых местах будет усиливаться западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью 3-6 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском местами возможны грозы, временами дожди. Осадки будут интенсивными в отдельных местах, однако прекратятся ко второй половине дня.районах в основном без осадков. Будет преобладать усиливающийся ночью и утром западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8, днем 11-16 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах временами прогнозируется дождь, в горных местах снег. Утром в горах ожидается туман. Будет преобладать усиливающийся ночью и утром северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-8, днем 13-17 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-3, днем 3-6 градусов тепла.