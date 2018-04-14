Азербайджанские гимнасты Илья Гришунин и Руслан Агамиров вышли в финал Чемпионата Европы

2018-04-14 16:55 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты Илья Гришунин и Руслан Агамиров вышли в финал Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Баку в синхронных упражнениях.

По итогам квалификации азербайджанские гимнасты набрали 89,425 балла.

В финал также вышли российская пара Михаил Мельник и Сергей Азарян, белорусские гимнасты Владислав Гончаров и Олег Рябцов, португальцы Диого Ганчиньо и Диого Абреу, представители Франции Алан Буату и Йосуа Фаррух, украинские спортсмены Дмитро Собакар и Антон Давыденко, шведская пара Маанс Ааберг и Джонас Нордфорс и представители Польши Артур Закржевски и Лукаш Жаворски.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.