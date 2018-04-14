Военный политолог: Да, это начало Третьей мировой

2018-04-14 14:58 | www.oxu.az | 8

Несмотря на столь тяжелый военно-драматический момент в Сирии, тем не менее, обозначились несколько существенных положительных моментов.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

Во-первых, по словам эксперта, практически впервые страна, подвергшаяся мощному удару со стороны Запада, смогла себя защитить.

«Не без помощи России, конечно. Но если учесть, что Сирия истекает кровью уже более 7 лет, то тем более становится понятнее значение сегодняшнего дня. Речь идет о том, что югославский, иракский и ливийский сценарии для Сирии уже не пройдут», - сказал Перенджиев.

Во-вторых, продолжил собеседник сайта, под ракетными ударами США и Великобритании укрепилась российско-сирийская дружба, профессионализм и выучка сирийских военных. А российская военная наука получила новые факты и явления для анализа и изучения:

«Но главное, что теперь сирийский народ еще более поверил в себя и в свою возможность преодолеть все немыслимые угрозы и вызовы со стороны мощного и коварного Запада и восстановить свою страну».

«В-третьих, США и Великобритания окончательно раскрыли свою сущность как заказчиков и субъектов террористической мировой угрозы. Теперь все их заявления о борьбе/войне с терроризмом можно рассматривать как обыкновенное словоблудение, целью которого является как раз наоборот – способствовать развитию и распространению терроризма в мире», - подчеркнул политолог.

В-четвертых, по мнению эксперта, 14 апреля 2018 года войдет в историю как точка начала заката мировой военной гегемонии США и их западных союзников, прежде всего Великобритании. С одновременным ростом влияния России и ее союзников, например, Китая.

«В-пятых, эффективное отражение удара со стороны сирийского ПВО повысило имидж российского вооружения в мире, что будет способствовать в дальнейшем все большему его спросу на мировом рынке», - отметил Перенджиев.

Говоря о том, как будет выглядеть наш привычный мир, допустим, через год, российский военный эксперт сказал, что к тому времени все пойдет на спад.

Согласно его прогнозам, большая вероятность, что появится весьма мощная антизападная военная коалиция во главе с Россией и Китаем, куда войдут ряд стран Азии, Африки, Латинской Америки и, возможно, даже Европы.

«Да, это начало Третьей мировой войны», - ответил эксперт на соответствующий вопрос корреспондента.

Али Мамедов

