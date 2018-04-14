Эрдоган обсудил с Мэй удары по Сирии

2018-04-14 15:15 | www.oxu.az | 5

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство «Anadolu».

Как сообщили источники, близкие к администрации президента, темой разговора стал удар стран Запада по Сирии.

Отмечается, что Мэй в ходе беседы поделилась с Эрдоганом подробностями операции британских вооруженных сил в Сирии. В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда осуждала применение химического оружия.

Он также заявил, что преследование властей Сирии за совершенные преступления станет концом, которого ждет народ страны.