Проведение Чемпионата Европы в Баку – отличная пропаганда спорта - зрительница

2018-04-14 17:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Проведение Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку – это отличная пропаганда спорта, сказала Trend в субботу зрительница Гюнель Сафаралиева.

"В стране уделяется большое внимание спорту, его популяризации среди молодого поколения, что очень важно", - добавила она.

Сафаралиева подчеркнула, что и ее дочь занимается гимнастикой и с удовольствием наблюдает за выступлением спортсменов на чемпионате.

"Моя дочка почти два года занимается прыжками на батуте, для нее наблюдать за соревнованиями – стимул тренироваться и идти вперед. Спорт вырабатывает характер, делает детей ответственными", - сказала она.

Сафаралиева подчеркнула, что болеет за всех спортсменов азербайджанской команды и желает всем огромной удачи.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.