Асад сделал заявление после удара США по Сирии

2018-04-14 15:22 | www.oxu.az | 10

Президент Сирии Башар Асад сделал заявление после нанесения ракетных ударов США, Британии и Франции.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

По его словам, эти атаки только увеличат сплоченность сирийского народа в борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что жители Дамаска вышли на улицы после ударов США, Британии и Франции по территории Сирии. Они размахивают флагами и выкрикивают лозунги в поддержку сирийской армии, правительства и президента Башара Асада.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.