Мероприятия в Национальной арене гимнастики организованы очень хорошо и интересно – болельщик

2018-04-14 17:17 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Желаю азербайджанским спортсменам большой удачи на Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, сказал Trend в субботу болельщик Илькин Абузерли.

"Надеюсь, что у них все получится. Желаю им сконцентрироваться, настроиться на победу", - отметил он.

Илькин Абузерли рассказал, что с первого дня проведения чемпионата приходит в Национальную арену гимнастики и обязательно придет завтра.

"Был на многих соревнованиях, проводимых в Баку. Мероприятия в Национальной арене гимнастики организованы очень хорошо и интересно, тут всегда много болельщиков", - добавил Абузерли.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.