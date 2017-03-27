Состоялись очередные матчи отборочного турнира ЧМ-2018 - РЕЗУЛЬТАТЫ
2017-03-27 01:28 | www.apa.az | 2
26 марта завершился пятый тур отборочного турнира европейской квалификации на ЧМ-2018 в группах C, E и F.
Как передает АПА, в группе C сборная Германии одержала пятую победу в пяти матчах, на выезде обыграв команду Азербайджана. Северная Ирландия продолжает идти второй, обыграв Норвегию, а Чехия после разгрома Сан-Марино осталась третьей.
Секстет Е продолжает уверенно возглавлять Польша, которая в отчетном туре обыграла Черногория и набрала 13 очков в пяти матчах. Ближайшие преследователи поляков находятся на расстоянии шести очков.
Группу F продолжают возглавлять англичане, которые в пятом туре уверенно разобрались с Литвой. Словакия после двух поражений на старте одержала уже третью победу подряд и поднялась на второе место.
Группа C
Азербайджан - Германия 1:4
Голы: Назаров, 31 - Шюррле, 19, 81, Мюллер, 36, Гомес, 45
Сан-Марино - Чехия 0:6
Голы: Барак, 17, 24, Дарида, 19, 77 (с пенальти), Гебре Селассие, 26, Крменчик, 43
Северная Ирландия - Норвегия 2:0
Голы: Уорд, 2, Вашингтон, 33
Группа E
Армения - Казахстан 2:0
Голы: Мхитарян, 73, Озбилиз, 75
Румыния - Дания 0:0
Черногория - Польша 1:2
Голы: Мугоса, 63 - Левандовски, 40, Пишчек, 82
Группа F
Англия - Литва 2:0
Голы: Дефо, 22, Варди, 66
Мальта - Словакия 1:3
Голы: Фарруджа, 14 - Вайсс, 2, Грегуш, 41, Немец, 84
Шотландия - Словения 1:0
Гол: Мартин, 88