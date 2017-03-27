Состоялись очередные матчи отборочного турнира ЧМ-2018 - РЕЗУЛЬТАТЫ

2017-03-27 01:28 | www.apa.az | 2

26 марта завершился пятый тур отборочного турнира европейской квалификации на ЧМ-2018 в группах C, E и F.

Как передает АПА, в группе C сборная Германии одержала пятую победу в пяти матчах, на выезде обыграв команду Азербайджана. Северная Ирландия продолжает идти второй, обыграв Норвегию, а Чехия после разгрома Сан-Марино осталась третьей.

Секстет Е продолжает уверенно возглавлять Польша, которая в отчетном туре обыграла Черногория и набрала 13 очков в пяти матчах. Ближайшие преследователи поляков находятся на расстоянии шести очков.

Группу F продолжают возглавлять англичане, которые в пятом туре уверенно разобрались с Литвой. Словакия после двух поражений на старте одержала уже третью победу подряд и поднялась на второе место.

Группа C

Азербайджан - Германия 1:4

Голы: Назаров, 31 - Шюррле, 19, 81, Мюллер, 36, Гомес, 45

Сан-Марино - Чехия 0:6

Голы: Барак, 17, 24, Дарида, 19, 77 (с пенальти), Гебре Селассие, 26, Крменчик, 43

Северная Ирландия - Норвегия 2:0

Голы: Уорд, 2, Вашингтон, 33

Группа E

Армения - Казахстан 2:0

Голы: Мхитарян, 73, Озбилиз, 75

Румыния - Дания 0:0

Черногория - Польша 1:2

Голы: Мугоса, 63 - Левандовски, 40, Пишчек, 82

Группа F

Англия - Литва 2:0

Голы: Дефо, 22, Варди, 66

Мальта - Словакия 1:3

Голы: Фарруджа, 14 - Вайсс, 2, Грегуш, 41, Немец, 84

Шотландия - Словения 1:0

Гол: Мартин, 88