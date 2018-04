Tramp: Missiya yerinə yetirildi

2018-04-14 17:22 | www.oxu.az | 12

ABŞ prezidenti Donald Tramp ötən gecə Suriyaya ABŞ, Britaniya və Fransa tərəfindən endirilmiş raket zərbələrini şərh edib.

Oxu.Az xəbər verir ki, Tramp “missiyanın yerinə yetirildiyini” bildirərək, London və Parisə göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkür edib.

“Ötən gecə zərbələr mükəmməl şəkildə yerinə yetirildi. Göstərdikləri fədakarlığa və silahlı qüvvələrinin qüdrətinə görə Fransaya və Birləşmiş Krallığa təşəkkür edirəm. Bundan yaxşı nəticə ola bilməzdi. Missiya yerinə yetirildi!”,- deyə Tramp “Twitter” hesabında yazıb.

Ağ Ev rəhbəri eyni zamanda ABŞ silahlı qüvvələri ilə qürur duyduğunu bildirib. Yaxın zamanda Birləşmiş Ştatlar ordusunun daha da güclənəcəyini vədd edib.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!