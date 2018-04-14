ЕС готов рассмотреть новые санкции против Сирии

2018-04-14 15:59 | www.oxu.az | 7

Евросоюз готов рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в субботу в Брюсселе.

В июле 2017 года и в марте 2018 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры в отношении высокопоставленных сирийских чиновников и ученых из-за их роли разработке и применении химического оружия и всегда готов рассмотреть вопрос о введении дальнейших санкций при необходимости", - заявила она.

Она также сказала, что ЕС был проинформирован об ударах США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии.

"ЕС был проинформирован о целенаправленных авиаударах США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии.

Эти конкретные меры были приняты с единственной целью предотвратить дальнейшее использование сирийским режимом химического оружия и химических веществ для убийства собственного народа", - отмечает она.

По ее словам, ЕС поддерживает все усилия по предотвращению применения химоружия. "Он находит глубоко шокирующим тот факт, что международное сообщество по-прежнему сталкивается с применением химического оружия, что подтверждается миссией ОЗХО.

Доклады группы по оценке декларации показывают, что сирийская декларация не может быть полностью определена, как точная и полная в соответствии с Конвенцией по химоружию", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.