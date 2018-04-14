США обстреляли Сирию стоявшими 10 лет без дела ракетами

2018-04-14 16:29 | www.oxu.az | 7

США в ходе атаки на военные и гражданские объекты на территории Сирии впервые применили в боевых условиях крылатые ракеты типа AGM-158 JASSM.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Лента.ру», об этом пишет The Drive.

В распоряжении издания оказалась фотография, на которой запечатлены несколько таких ракет, загруженных в стратегический бомбардировщик B-1B, который участвовал в налете. «Этот вылет означает первое боевое применение этого оружия», - поясняют авторы портала.

Откуда вылетали B-1B, официально не сообщалось, но CNN пишет, что в апреле эти бомбардировщики были замечены на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Помимо стратегической авиации, американские военные в ходе операции применили корабли с крылатыми ракетами «Томагавк». К США присоединились Великобритания, использовавшая самолеты Tornado, и Франция, задействовавшая флот, истребители Rafale и Mirage, а также самолеты-заправщики и «летающие радары».

AGM-158 JASSM состоят на вооружении ВВС США с 2009 года, они также поставлялись на экспорт в Австралию, Польшу и Финляндию. Разработка этих ракет началась в 1995 году, производство - в 1998-м. Носителями JASSM могут быть как американские бомбардировщики, так и истребители F-15, F-16 и штурмовик F/A-18.

Дальность полета основной модификации AGM-158A JASSM составляет 370 километров, продвинутого варианта AGM-158B JASSM (ER) - 1 000 километров. Стоимость одной ракеты в зависимости от модификации варьируется от 850 тысяч до 1,35 миллиона долларов.