У азербайджанских гимнастов очень высокий уровень - украинский спортсмен

2018-04-14 17:37 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - У азербайджанских гимнастов очень высокий уровень, сказал в субботу Trend в рамках Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке украинский гимнаст Антон Давыденко.

"Я второй раз в Баку, и мне тут нравится все – и проживание, и организация соревнований, и зал, и условия, а снаряды просто отличные. В целом Баку организовал очень сильный Чемпионат Европы, здесь лучшие спортсмены, конкуренция за медали невероятно высокая, поскольку и уровень гимнастов такой же высокий", - сказал он.

По словам спортсмена, поддержка зрителей очень помогает выступать.

"Здешние болельщики очень круто поддерживают, заряжают энергией. Но хотелось бы попросить их вести себя несколько сдержаннее во время синхронных выступлений, так как нам важно услышать партнера", - добавил Давыденко.

Также украинский гимнаст позитивно отозвался об азербайджанских гимнастах.

"Это наши друзья, мы о них очень хорошего мнения, их уровень очень высокий, мы конкурируем вполне на равных, и, надеюсь, будем конкурировать еще долго", - сказал Давыденко.