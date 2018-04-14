Трамп: Миссия выполнена

2018-04-14 17:07 | www.oxu.az | 8

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетный удар по Сирии, нанесенный Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в ночь на субботу, 14 апреля.

Как передает Oxu.Az, он заявил, что «миссия выполнена», поблагодарив при этом Лондон и Париж за помощь.

«Превосходная работа была проделана прошлой ночью. Спасибо Франции и Соединенному Королевству за проявленную ими мудрость и мощь их вооруженных сил. Лучшего результата и быть не могло. Миссия выполнена!» - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 April 2018

Также хозяин Белого дома сообщил о том, что гордится американскими вооруженными силами. При этом он пообещал, что в скором будущем армия Соединенных Штатов станет еще лучше.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Всего было выпущено 103 ракеты, большинство из которых сбили системы ПВО арабской республики.

В результате атаки никто не погиб. Кроме того, Дамаск назвал ущерб, нанесенный военным объектам арабской республики, незначительным.