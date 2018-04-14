В Армении задержан подполковник ВС

2018-04-14 17:32 | www.oxu.az | 9

В Армении задержан подполковник ВС.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «News.am».

Задержание было произведено в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с СНБ.

Cогласно предварительным данным, подполковник подозревается в том, что он под предлогом получения взятки для якобы организации по итогам жеребьевки прохождения находящимися на учебной стадии военной службы солдатами-срочниками, а также призывниками службы в воинских частях, расположенных на предпочтительных ими территориях, в течение 2017-го года потребовал и получил от родственников вышеупомянутых лиц денежные суммы в особо крупных размерах.

Подполковник уже допрошен и дал показания.

Предварительное следствие продолжается, предпринимаются все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.