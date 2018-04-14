2018-04-14 17:32 | www.oxu.az | 9
В Армении задержан подполковник ВС.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «News.am».
Задержание было произведено в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с СНБ.
Cогласно предварительным данным, подполковник подозревается в том, что он под предлогом получения взятки для якобы организации по итогам жеребьевки прохождения находящимися на учебной стадии военной службы солдатами-срочниками, а также призывниками службы в воинских частях, расположенных на предпочтительных ими территориях, в течение 2017-го года потребовал и получил от родственников вышеупомянутых лиц денежные суммы в особо крупных размерах.
Подполковник уже допрошен и дал показания.
Предварительное следствие продолжается, предпринимаются все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.