Церемония открытия ЧЕ по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку была потрясающей - немецкий гимнаст

2018-04-14 17:40 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку была потрясающей, сказал Trend в субботу немецкий гимнаст Кайо Лаукстерманн.

По его словам, ему нравится, как Азербайджан организовал данный чемпионат.

"Федерация гимнастики Азербайджана проделала отличную работу, все прекрасно организовано. В четверг была потрясающая церемония открытия, а идея с маскотами-лягушками просто отличная", - сказал Лаукстерманн.

Он отметил, что впервые находится в Азербайджане и ему здесь очень нравится.

"Здорово видеть, как выступает столько гимнастов из разных стран, это мотивирует меня, помогает выступить лучше", - сказал немецкий гимнаст.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.