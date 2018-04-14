Федерация гимнастики Азербайджана в организации соревнований учитывает все до мелочей - Илья Гришунин

2018-04-14 17:46 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Уровень проведения в Азербайджане спортивных соревнований очень высокий, сказал в субботу Trend после выступления на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке азербайджанский гимнаст Илья Гришунин.

"Уровень проведения в нашей стране спортивных соревнований настолько высокий, что я даже не знаю, осмелится ли кто-то поднять планку выше, думаю – нет", - добавил спортсмен.

По словам Гришунина, ему очень комфортно выступать в Национальной арене гимнастики.

"Мне комфортно не потому, что это дом, здесь потрясающая атмосфера, прекрасно поддерживают болельщики. На сегодняшний день задача выполняется, будем надеяться, что вечером удастся попасть в финал, в восьмерку сильнейших", - сказал он.

Гимнаст рассказал, что спортсменам из других стран, участвующим в чемпионате, очень нравится как все организовано.

"Впечатлений настолько много, что некоторые даже не могут их описать. Приятно это слышать, приятно, что Федерация гимнастики Азербайджана настолько тонко подходит к организации соревнований, учитывая все до мелочей. Всем спортсменам удобно и комфортно, они не испытывают лишнего напряжения", - подчеркнул Илья Гришунин.