Эксперт: Вашингтон дал Кремлю шанс на капитуляцию

2018-04-14 18:07 | www.oxu.az | 6

Логика ракетного удара, нанесенного 13 апреля международной коалицей в составе США, Великобритании и Франции по военным объектам в Сирии, полностью исключает его направленность на прямую конфронтацию с Россией и Ираном, и, скорее всего, имеет символически устрашающий характер, целью является демонстрация американской силы.

Таким мнением с Oxu.Az поделился известный российский блогер и аналитик Денис Коркодинов.

По его словам, вместе с тем, интенсивность ракетных ударов, в результате которых был причинен значительный урон 16 объектам на территории Сирии, свидетельствует о том, что Вашингтон и его партнеры готовятся к новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Министр обороны США Джеймс Мэттис во время официальных брифингов неоднократно подчеркивал, что чрезмерная активность международной коалиции в Сирии может вызвать риск открытой вооруженной конфронтации с Москвой и Тегераном, на что Белый дом пока не может пойти.

Поэтому ракетный удар по Сирии может носить только ограниченный и разовый характер, исключая из зоны поражения объекты, которые находятся в сфере влияния российско-иранских сил.

Тем не менее, по мнению экспертов, в случае очередной инсценировки применения химического оружия, ракетные удары по территории Сирии могут стать систематическими. В этом случае вероятность случайного столкновения с Россией и Ираном может быть очень большой», - отметил аналитик.

Коркодинов подчеркнул, что вместе с тем, на современном этапе развития событий президент США Дональд Трамп, скорее всего, не преследовал цель развязать глобальный конфликт, в котором могла бы стать вполне ожидаемой реакция со стороны России и Ирана.

«По крайней мере, его планы нанесения ракетного удара нельзя было назвать тайными. На своей персональной странице в социальной сети «Twitter» Дональд Трамп был более чем откровенным, в связи с чем международное сообщество могло заранее подготовиться к американской агрессии.

Вначале глава Белого дома опубликовал в своем Twitter-аккаунте сообщение, прямо адресованное Владимиру Путину. Он призвал Россию быть готовой со дня на день «встретить» американские крылатые ракеты.

Однако уже на следующий день Дональд Трамп обнародовал то, что по смыслу и содержанию стало прямо противоположно опубликованному им еще день назад. Он начал торговаться.

В результате президенту США потребовалось 6 дней для того, чтобы принять решение о ракетном ударе, тогда как в апреле 2017 года для принятия аналогичного решения ему было необходимо только 24 часа.

Подобная «заминка» свидетельствует о том, что Вашингтон не был настроен на прямой конфликт с Кремлем, как бы давая ему шанс на капитуляцию без боя. Капитуляции, как известно, не последовало, в связи с чем, последовал удар.

Однако в зоне поражения не было ни одного российского или иранского объекта, из чего следует, что Белый дом «блефовал», - сказал Коркодинов.

По мнению аналитика, Вашингтон изначально не был настроен инициировать прямой конфликт с Россией:

«Поскольку крылатые ракеты международной коалиции пролетели мимо военных баз Хмеймим и Тартус, то это можно рассматривать в качестве яркого свидетельства того, что страх «получить ответку» у Белого дома все-таки был. Возможно, действия международной коалиции были скоординированы с Москвой, что и позволило обеспечить сравнительную безопасность российских объектов в Сирии.

США, скорее всего, имели четкие гарантии того, что военной реакции со стороны России не последует. Однако это вовсе не означает, что российской реакции не будет вовсе. Она будет обязательно, но не обязательно она будет иметь военный характер».

Вероятнее всего перенесение поля боя в киберпространство, продолжил эксперт, и здесь Россия имеет значительное превосходство, учитывая то, что, по мнению ФБР США, она даже смогла беспрепятственно вмешиваться в американские выборы.

«Кроме того, не исключено, что американские военные в Сирии могут быть подвержены риску случайных столкновений с российскими коллегами или будут подвергнуты, как бы непреднамеренно, «ковровым бомбардировкам» со стороны ВКС РФ.

Во всяком случае, в ближайшие календарные дни будет точно ясно, начнет ли международная коалиция серию новых атак по сирийским целям. Исходя из этого, будет определен конкретный спектр мер, которые Москва может применить в отношении нарушивших международное право западных партнеров», - подытожил Коркодинов.

Али Мамедов

