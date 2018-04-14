Захарова не увидела логики в ударе США по Сирии

2018-04-14 18:57 | www.oxu.az | 7

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что военную кампания США и союзников в Сирии «невозможно объяснить с точки зрения логики.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, Захарова сказала:

«Цель – объяснить ее невозможно с точки зрения логики и результативности. Можно только опять объяснить ее возвращением к концепции «Асад должен уйти» и идее «арабской весны», которую хотели провести еще несколько лет назад, опять реанимировать и сделать это силовым путем».