Бакинские болельщики своей поддержкой мотивируют гимнастов хорошо выступить - португальская спортсменка

2018-04-14 17:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Бакинские болельщики своей поддержкой мотивируют гимнастов хорошо выступить, сказала Trend в субботу португальская спортсменка Жоана Абрантес.

"Атмосфера в зале замечательная, болельщики очень хорошо нас поддерживают, и это мотивирует на выступление", - сказала Абрантес.

Она также отметила, что выступление в Баку дало ей очень важный опыт, и поблагодарила Федерацию гимнастики Азербайджана за высокий уровень организации чемпионата.

"Мы даже не ожидали такого уровня проведения соревнований, все просто замечательно", - сказала Абрантес.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.