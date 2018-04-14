Азербайджан впереди всей Европы по организации больших соревнований - тренер сборной Турции

2018-04-14 17:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан впереди всей Европы по организации больших соревнований, сказал Trend в субботу тренер сборной Турции по прыжкам на батуте Шукру Алп Ары.

Он отметил, что турецкие гимнасты прошли серьезную подготовку перед чемпионатом Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку.

"Нас представляют два гимнаста в индивидуальных упражнениях и одна синхронная пара, и мы хотим побороться за медали", - сказал Алп Ары.

По его словам, в турецкой делегации очень довольны организацией турнира и приемом, оказанным спортсменам.

"Хотим поблагодарить Федерацию гимнастики Азербайджана. Считаю, что Азербайджан впереди всей Европы по организации больших турниров", - сказал Алп Ары.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.