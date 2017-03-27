В ООН начинаются переговоры по конвенции о запрещении ядерного оружия

2017-03-27 01:58 | www.trend.az | 4

В ООН начинаются переговоры по конвенции о полном запрещении ядерного оружия. Инициатором такого международного соглашения выступил ряд стран, не обладающих подобным оружием, при этом ядерные державы в конференции принимать участие не будут, передает РИА Новости.

Решение о проведении конференции было принято в прошлом году комитетом Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности. Авторами соответствующей резолюции ГА выступила Австралия и еще более 50 стран, документ был поддержан 123 государствами. Против выступили 38 государств, среди них - четыре постоянных члена СБ ООН Россия, США, Франция, Великобритания. Китай тогда воздержался при голосовании.

Однако позже стало известно, что все пять официальных ядерных держав не будут принимать участия в конференции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в прошлом году на Генассамблее ООН, назвал популистскими лозунги "ядерного нуля", которыми пытаются подменить решение задач стратегической стабильности.

Идею немедленного запрета ядерного оружия в Москве считает непродуктивной. В этом вопросе солидарны все члены "ядерной пятерки".

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов позже назвал идею организаторов конференции о безъядерном мире "нонсенсом" и подтвердил, что все пять официальных ядерных держав в ней не участвуют.

Первый раунд конференции, согласно решению комитета ГА ООН, продлится пять дней, а второй будет длиться уже три недели и начнется 15 июня. По окончании участники конференции представят Генассамблее доклад о результатах работы. Итогом всего переговорного процесса, как ожидается, станет юридически обязывающий документ о запрете и ликвидации ядерного оружия.