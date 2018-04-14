США готовы вновь ударить по Сирии

2018-04-14 20:00 | www.oxu.az | 6

США готовы вновь ударить по Сирии, если потребуется.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Мы готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость. Я говорила утром с президентом (США Дональдом Трампом), и он сказал, что если сирийский режим решит вновь использовать отравляющий газ, то у США оружие заряжено, и курок взведен. Когда наш президент проводит красную черту, он затем добивается реализации этой красной черты», – сказала Хейли на заседании СБ ООН.