Лавров назвал вещество, которым отравили Скрипаля

2018-04-14 20:31 | www.oxu.az | 6

При отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было использовано вещество BZ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, Москва получила эту информацию на условиях конфиденциальности из швейцарского центра, специалисты которого исследовали образцы вещества, поступившие им от Организации по запрещению химического оружия.

Ссылаясь на результаты исследования, дипломат рассказал, что при применении этого вещества психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток.

«Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», – заключил министр.