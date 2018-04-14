Вышла в свет 54-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

2018-04-14 18:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - "Я нисколько не сомневаюсь, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Есть ряд основных факторов, позволяющих говорить так, - экономические возможности, наша международная позиция, нормы международного права и мощь Азербайджанской армии. Я уверен и хочу еще раз сказать, что после того, как будет положен конец оккупации, все захваченные в настоящее время земли станут краше, там будет проведено благоустройство, созданы новые предприятия. Мы восстановим наши исторические и религиозные памятники, устраним последствия преступлений, совершенных армянским фашизмом, армянскими вандалами. Наша страна будет успешно развиваться, и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Для этого мы должны стать еще более активными во всех областях. В первую очередь, процессы внутри страны идут и должны идти в позитивном направлении" .

Эти мысли, отраженные в 54-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», глава государства высказал на встрече с представителями общественности во время поездки в Физулинский район 15 декабря 2012 года.

В 54-й книге многотомника, ответственный за выпуск которого – руководитель Администрации Президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев, собраны материалы, охватывающие период с ноября 2012 года по февраль 2013 года.

Книга начинается с информации о встрече Президента Азербайджана с новоназначенным резидентом-координатором ООН в Азербайджане. В издании собраны материалы о государственном визите главы государства в Республику Сингапур, о встречах в ходе его рабочего визита в Швейцарскую Конфедерацию для участия в проводимом в Давосе традиционном ежегодном Всемирном экономическом форуме, а также опубликованы интервью телевизионному каналу «CNN International», информация о встрече с Президентом Украины, прибывшим с рабочим визитом в Азербайджан.

В эту книгу многотомника вошли также материалы о приемах Президента Азербайджана высокопоставленных лиц, делегаций, прибывших с визитом в Азербайджан из России, США, Индии, Украины, Болгарии, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Сербии, Аргентины, Латвии, Польши, Великобритании и других государств, а также Европейского Союза, Европейской комиссии, ОБСЕ, ПАСЕ, Международного телекоммуникационного союза, Международного валютного фонда, Азиатского банка развития и других международных структур.

В издании отражены также обращения Президента Азербайджана к участникам прошедших в стране международных мероприятий, в том числе VII Форума интернет управления, VII Генеральной ассамблеи международной конференции азиатских политических партий, Международной выставки по охране окружающей среды «Каспий: технологии для окружающей среды», 40-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества, I Международного бакинского форума «Государство и религия: усиление толерантности в обновляющемся мире», IV съезда Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана и др.

В книгу вошли также материалы об участии и выступлениях главы государства в прошедших в столице Азербайджана мероприятиях, в том числе, в XVIII Азербайджанской международной выставке телекоммуникаций и информационных технологий «Bakutel-2012», в 20-летнем юбилее Национального Олимпийского комитета Азербайджана и торжественной церемонии, посвященной 20-летию создания партии «Ени Азербайджан».

В этом томе нашли отражение материалы о реализации социальных программ во время поездок Президента Азербайджана в Физулинский и Гусарский районы, город Сумгайыт, осуществляемых с целью устранения существующих проблем в регионах, его встречах с общественностью регионов, знакомстве с работой по благоустройству и созиданию в регионах и столице республики, его участии в церемониях открытия культурно-бытовых, социально-промышленных предприятий, а также речи и выступления главы государства на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития 2012 года и задачам, предстоящим в 2013 году и др.

В этой книге многотомника можно также познакомиться с текстом интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу «Россия-24». В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенного «Азернешр» 54-го тома использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

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