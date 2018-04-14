Лавров назвал удары США и союзников по Сирии неправомерными и неприемлемыми

2018-04-14 19:10 | www.trend.az | 7

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неправомерными и неприемлемыми удары США и их союзников по Сирии, сообщает РИА Новости.

"Речь пойдёт о том, как наши партнёры объясняют свои абсолютно неправомерные и неприемлемые действия", - сказал Лавров, на заседании Совета по внешней оборонной политике (СВОП), говоря об ударах США, Франции и Великобритании по Сирии.

Накануне председатель Комитета начальников штабов (КНШ) генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.