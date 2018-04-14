Публика так сильно за нас болеет, что мы не могли их расстроить – Руслан Агамиров

2018-04-14 19:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Публика так сильно за нас болеет, что мы не могли их расстроить, сказал Trend после выступления на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке азербайджанский гимнаст Руслан Агамиров.

Отметим, что азербайджанские гимнасты Илья Гришунин и Руслан Агамиров вышли в финал Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в синхронных упражнениях.

"Мы выполнили обязательную и произвольную программу, сделали все хорошо, на уровне. Взяли лицензию на Вторые Европейские игры, они будут проходить в 2019 году в Беларуси", - сказал Агамиров.

Спортсмен добавил, что организация Чемпионата Европы проведена на высоком уровне, и это отмечают все спортсмены.

"Азербайджан всегда славился высокой организацией различных спортивных мероприятий", - сказал он.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.