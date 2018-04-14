Фарид Гаибов: UEG будет усердно работать над развитием гимнастики в странах Европы (Эксклюзив)

2018-04-14 19:58 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Европейский гимнастический союз (UEG) будет вести усердную работу над развитием и популяризацией гимнастики во всех странах-членах, сказал Trend в субботу президент UEG Фарид Гаибов. Он также коснулся организации и новшеств Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку. "Это первый мой континентальный чемпионат в качестве президента UEG. И так совпало, что он проходит в Баку, поэтому на мне как будто двойная ответственность. Очень хочется, чтобы он прошел хорошо. Чемпионат организовывает Федерация гимнастики Азербайджана, а вы знаете, что она всегда отличается своим проведением турниров, новшествами", - сказал Гаибов. Он отметил, что одной из целей UEG является большее развитие прыжков на батуте, так как на ЧЕ из 50 членов UEG участвует только 25. "С публикой проблем нет, люди приходят и болеют, хотя это совершенно новый вид спорта. Отмечу, что более 200 билетов было продано иностранцам. Это своего рода спортивный туризм. В основном, он развит в футболе, но хорошо, что есть и в гимнастике. На чемпионат приехали почетный президент UEG Жорж Гельзек, президенты французской, португальской и латвийской федераций. Много болельщиков приехали из России, есть и из западной Европы, есть большой интерес зарубежных СМИ. Приятно, что чемпионат пользуется популярностью", - сказал Гаибов. Он отметил, что важной задачей является вывести гимнастику более активно на телевидение. "UEG со своими партнерами, компанией SmartScoring делает продукт GymTV. Кроме стриминга, прямой трансляции в интернете, люди бесплатно могут зайти на сайт и смотреть соревнования дома в хорошем качестве и получать информацию о результатах, старт листах и т.д. За два дня ЧЕ на ресурсе побывало 250 тысяч человек. Это очень хорошая цифра. Партнеры также сделали хорошую графику представления спортсменов. Отмечу, что мы договорились с российским каналом Матч ТВ, и завтра там будет прямая трансляция финалов", - сказал Гаибов. По его словам, необходимо также привлекать молодежь. "Много молодежи следит за трансляциями, на трибунах большинство молодые люди. Мы специально придумываем различные развлечения для зрителей, чтобы заполнять паузы во время соревнований. В этот раз пригласили профессиональных маскотов из США. Они развлекают зрителей, участвуют в церемониях награждения. В Азербайджане раньше такого не было. Также проводятся флешмобы, викторины", - сказал президент UEG. Говоря о дальнейшем развитии гимнастики, Гаибов отметил, что исполком постоянно обсуждает, какие изменения нужны. "С помощью наших двух партнеров SmartScoring и поставщика оборудования мы запускаем программу помощи в развитии гимнастики тем европейским странам, федерации которых нуждаются в финансовой и другой помощи. Таким образом, планируем развивать гимнастику во всех странах Европы. Надо думать также об изменении форматов проведения соревнований. Короче говоря, есть над чем работать, и работы этой много. Мы же будем усердно эту работу выполнять", - сказал Гаибов. (Автор: Максим Цурков)