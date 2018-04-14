Германия и Франция выступили за новый формат переговоров по Сирии

2018-04-14 20:39 | www.apa.az | 7

Германия вместе с Францией выступает за новый формат переговоров по Сирии, который обеспечит политическое решение конфликта, в нем смогут принять участие влиятельные государства. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Совместно с Францией мы займемся созданием международного формата (переговоров) влиятельных государств, который наполнил бы новой силой политический процесс", — сказал Маас, выступая перед журналистами в Берлине.

"Переговоры в Женеве, Астане и Сочи не приблизили политическое решение конфликта", — добавил министр.