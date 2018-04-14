Чемпионат Европы в Баку организован прекрасно - президент Федерации гимнастики Франции (Эксклюзив)

2018-04-14 20:08 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку организован просто прекрасно, сказал в субботу Trend президент Федерации гимнастики Франции Джеймс Блато.

"Это действительно прекрасно организованные соревнования, которые проходят в таком большом дворце спорта. Все очень-очень хорошо организовано и согласовано между собой. Видно что организаторы сделали всё, чтобы провести чемпионат на таком высоком уровне. Что касается сотрудничества с Федерацией гимнастики Азербайджана (AGF), мы хорошо знакомы с президентом и многими другими, мы друзья. Мы очень довольны нашим сотрудничеством в целом и также в рамках этих соревнований", - сказал Блато.

Блато отметил, что во время этого приезда наконец получил возможность осмотреть Баку.

"Я уже бывал в Баку, но не было возможности его посмотреть. И вот сегодня утром я наконец-то погулял по городу. Меня очень впечатлила как историческая часть в старом городе, так и современная архитектура Баку", - сказал президент Федерации гимнастики.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.