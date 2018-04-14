Франция, США и Великобритания обсудили удары по Сирии

2018-04-14 21:07 | www.trend.az | 8

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и премьером Великобритании Терезой Мэй, сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

"Он поприветствовал великолепное взаимодействие нашей (французской — ред.) армии с армиями наших британских и американских союзников в ходе операции против химического потенциала сирийского режима, задачи которой были выполнены", - сообщили в администрации президента Франции.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.