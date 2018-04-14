Завтра ЦИК подведет итоги президентских выборов

2018-04-14 21:28 | www.oxu.az | 4

15 апреля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет заседание для подведения итогов состоявшихся 11 апреля президентских выборов и представления результатов в Конституционный суд.

Как сообщает Oxu.Az, согласно Избирательному кодексу, ЦИК в течение 10 дней с дня голосования должна подвести итоги президентских выборов и представить свои заключения в Конституционный суд для утверждения.

Связанный с президентскими выборами 11 апреля этот который охватывает период до 21 апреля.

Отметим, согласно Ильхам Алиев набрал 86,03%, Захид Орудж- 3,11%, Сардар Джалалоглу – 3,03%,Гудрат Гасангулиев – 3,02%, Хафиз Гаджиев – 1,52%, Араз Ализаде – 1,38%, Фарадж Гулиев – 1,17%, Рази Нуруллаев – 0,74%. Активность избирателей на президентских выборах составила 74,30%, проголосовали 3 млн. 962 тысяч 123 из 5 млн.314 тысяч 365 избирателей.