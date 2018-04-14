Изменение климата ухудшило питание людей

2018-04-14 21:57 | www.oxu.az | 6

Глобальное потепление и вытекающее из этого изменение климата прямо или косвенно отразились на сельском хозяйстве и пищевой промышленности по всему миру.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, холодные страны от этого скорее выигрывают: например, в России в последние годы заметно увеличилась урожайность пшеницы, а в американском штате Северная Дакота продлился урожайный сезон.

Еще одно из последствий, также влияющие на урожай, стихийные бедствия: наводнения, засуха, пожары, морозы и прочее. Так, производители кофе жалуются на нашествие жуков и засуху, в Центральной Америке и Колумбии злаки страдают от «листовой ржавчины».

Производство французского вина упало до минимума за последние 60 лет из-за летних штормов в Шампани и весенних заморозков в Бордо. В 2017 году главный винодельческий американский штат Калифорния был охвачен пожарами. В 2016 году половина Африки из-за засухи осталась без кукурузы.

Перемены в температуре также влияют на вкус и качество продуктов, в первую очередь на кофе, который быстро созревает в тепле, и аромат не приобретает глубину и насыщенность.