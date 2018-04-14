В Баку завершился полуфинал соревнований по прыжкам на батуте среди женщин

2018-04-14 21:59 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики определились финалисты соревнований по прыжкам на батуте среди женщин в рамках XXVI Чемпионата Европы.

По итогам полуфинала в финал квалифицировались Яна Павлова и Ирина Кундиус (обе Россия), Анна Гончарова (Беларусь), Кэтрин Дрисскол (Великобритания),Анна Ренте и Беатрис Мартинш (обе Португалия), Наталья Москвина (Украина) и Роми Пол (Нидерланды

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики проходит третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.