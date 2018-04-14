Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Сирии

2018-04-14 22:09 | www.apa.az | 5

Российская резолюция с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии не принята Советом Безопасности ООН, так как не получила большинства голосов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, голосование по документу состоялось в ходе заседания, созванного по инициативе Москвы после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии минувшей ночью. За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались.

Россия распространила проект резолюции, в котором осуждает действия коалиции и требует "от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права".

Постпред России при ООН Василий Небензя также заметил, что страны, которые произвели удар по Сирии, извращают международное право и подменяют понятия.

"Вы не только становитесь над международным правом, но и пытаетесь его переписать. Нарушаете международное право, а убеждаете всех, что… ваши действия законны", — отметил он.

Небензя добавил, что США, Британия и Франция продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов, изобретенных ими. "Так мы скоро дойдем до дипломатии абсурда", — считает дипломат.