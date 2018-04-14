Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии сдачи очередного благоустроенного двора в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)

2018-04-14 22:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сегодня очередной двор, благоустроенный в рамках проекта «Наш двор» Общественного объединения IDEA, реализуемого при поддержке исполнительной власти районов по городу Баку, передан в распоряжение жителей. Очередной обновленный двор расположен в поселке Локбатан Гарадагского района, на улице Интигама Набиева, в квартале, где проживает свыше 4 тысяч человек.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии двора, а также массовой высадке деревьев, проходившей во время мероприятия.

Основная цель проекта «Наш двор» - моделирование экологически чистых и благоустроенных дворов, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жителей.

Во дворе площадью 2 гектара, благоустроенном при поддержке Исполнительной власти Гарадагского района в рамках проекта «Наш двор», с целью создания благоприятных условий для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья и для развития детей всех возрастных групп установлены развлекательные сооружения, созданы футбольная площадка и небольшая площадка со спортивными тренажерами. Основная цель создания подобных площадок - добиться того, чтобы молодежь вела здоровый образа жизни, укрепления их здоровья, эффективной организация досуга, в том числе формирования у них рефлекса систематических занятий спортом. Во дворе создана также специальная площадка для выгуливания животных.