«Покровка Магеррам» снова арестован

2018-04-14 22:32 | www.oxu.az | 5

В Москве вновь арестован Магеррам Гасанов – один из крупнейших теневых игроков на рынке по поставкам в московский регион овощей, фруктов, зелени и шампиньонов.

В свое время именно он контролировал деятельность торговцев на базе «Покровка», где произошли погромы

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Росбалт.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Магеррам Гасанов был задержан спецназом при участии сотрудников ФСБ и ГУ МВД по Московской области. Официально наручники на него надели в рамках расследования, которое ведется по статье 159 УК РФ (мошенничество) в Истринском районе Подмосковья.

В реальности к нему был куда более обширный список вопросов. Cуд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По словам собеседника агентства, Магеррам Гасанов с одной стороны, наладил тесные контакты с поставщиками и оптовыми покупателями, а с другой – тесно сошелся с двумя влиятельными «ворами в законе» – Чингизом Ахундовым (Чингиз) и Хикметом Мухтаровым (Хикмет). У них, в свою очередь, был «младший» партнер – «законник» Ровшан Джаниев.