США атаковали Сирию с трех сторон и с неба

2018-04-14 23:07 | www.oxu.az | 7

Представители Пентагона на брифинге изложили подробности операции против объектов сирийской индустрии химического оружия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, по данным Минобороны США, американские, французские и британские военные атаковали три цели, выпустив по ним в общей сложности 105 крылатых ракет.

Подавляющее большинство примененных боеприпасов – 85 – приходится на долю американцев. Пуски осуществлялись с морских и воздушных носителей.

По данным The Drive, в ходе налета США впервые в истории пробовали в бою крылатые ракеты типа AGM-158 JASSM.