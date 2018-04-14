Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Сирии

2018-04-14 23:22 | www.oxu.az | 5

Российская резолюция с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии не принята Советом Безопасности ООН, так как не получила большинства голосов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, голосование по документу состоялось в ходе заседания, созванного по инициативе Москвы после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии минувшей ночью.

За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались.

Постпред России при ООН Василий Небензя также заметил, что страны, которые произвели удар по Сирии, извращают международное право и подменяют понятия.

«Вы не только становитесь над международным правом, но и пытаетесь его переписать. Нарушаете международное право, а убеждаете всех, что… ваши действия законны», – отметил он.