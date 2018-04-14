Азербайджанские гимнастки вышли в финал в соревнованиях по синхронным прыжкам на батуте в рамках Чемпионата Европы

2018-04-14 23:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Светлана Макштарева и Вероника Земляная вышли в финал в соревнованиях по синхронным прыжкам на батуте в рамках XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, проходящем в Баку.

По итогам квалификации, азербайджанские гимнастки набрали 84,450 балла и заняли третье место.

В финал также вышли пары из Беларуси, Украины, Нидерландов, Португалии, Грузии, Франции и Болгарии.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики прошёл третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня состоялись квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.