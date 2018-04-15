Президент Боливии назвал США главной угрозой миру

2018-04-15 00:39 | www.oxu.az | 8

Президент Боливии Эво Моралес назвал США главной угрозой современному миру.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом Моралес заявил на пленарном заседании «Саммита Америк» в Перу:

«Надо сказать с полной ясностью, что главной угрозой свободе, демократии, матери-земле и многостороннему миру являются США. Я не боюсь говорить об этом открыто».

Ранее президент Боливии потребовал от США прекратить агрессию против Сирии, снять блокаду с Кубы, остановить поддержку государственного переворота в Венесуэле и строительство стены против Мексики.