Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

2018-04-15 00:44 | www.oxu.az | 5

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ракетные удары США и их союзников по Сирии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора обсуждалась «обострившаяся ситуация вокруг Сирии в результате ракетных ударов США и их союзников по территории этой страны».

«Президент России подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права», – сообщает Кремль.

«Российская и турецкая стороны исходят из того, что в свете произошедшего необходимо активизировать двустороннее взаимодействие, направленное на реальное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии», – отмечается в сообщении.