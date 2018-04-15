Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

2018-04-15 01:14 | www.apa.az | 4

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ракетные удары США и их союзников по Сирии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты обсудили "обострившуюся ситуацию вокруг Сирии в результате ракетных ударов США и их союзников по территории этой страны". Путин подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН, основополагающие нормы и принципы международного права.

"Российская и турецкая стороны исходят из того, что в свете произошедшего необходимо активизировать двустороннее взаимодействие, направленное на реальное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии", — отмечается в сообщении.

В свою очередь, телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера сообщил, что Эрдоган в разговоре с российским коллегой подчеркнул необходимость деэскалации.

Главы государств договорились также продолжить тесные контакты по двусторонним и региональным проблемам.