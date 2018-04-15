Туристка сфотографировала «призрак» в старинном замке – ФОТО

2018-04-15 01:13 | www.oxu.az | 7

Британская туристка Хлоя убеждена, что при посещении старинного замка Тотнес столкнулась с призраком.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, автор фото поделилась впечатлениями от встречи с «привидениями» в интервью изданию Plymouth Herald.

Девушка считает, что встретила легендарных защитников замка. По легенде, братья-рыцари защищали осажденную крепость, а когда оборона пала, покончили с собой, чтобы не попасть в руки врагам. Столкнувшись с «призраками», она успела запечатлеть их на камеру.