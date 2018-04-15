Ледяной дождь вызвал более 200 ДТП в Канаде

2018-04-15 01:32 | www.oxu.az | 5

Крупнейшая агломерация Канады – Большое Торонто серьезно пострадала от ледяного дождя, который накануне обрушился на регион.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на CBC, на дорогах произошло свыше 200 различных аварий.

В сообщении вещательной корпорации сказано, что автомобили сталкивались друг с другом, пробивали дорожные ограждения и переворачивались. Водителей призвали пересесть на общественный транспорт.

Разгул стихии так же вызвал массовую отмену авиарейсов. Из международного аэропорта Торонто не смогли вылететь несколько сотен самолетов.